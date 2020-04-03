В Николаеве насильник 12-летней девочки получил 11 лет тюрьмы (фото)

Происшествия

Суд вынес приговор одному из обвиняемых в изнасиловании, которое было совершено 14 июня 2018 года в центре Николаева. Вечером в парке трое парней познакомились с 12-летней девочкой, которая, как оказалось, приехала в Николаев из села, где ее воспитывала бабушка. Всей компанией сходили и купили спиртное (на фото в заголовке), которое вместе распили во дворе многоэтажного дома. Как установило следствие, после того, как девочка опьянела, ее изнасиловали и забрали у нее личные вещи.

Полицию вызвал случайный прохожий. Все трое были взяты под стражу. Однако потом в СИЗО остался лишь один из подозреваемых — двух других суд отправил под домашний арест. После этого они сбежали.

2 апреля 2020 года Центральный районный суд Николаева огласил приговор 20-летнему обвиняемому по двум статьям Уголовного кодекса — групповое изнасилование несовершеннолетней и кража. Его приговорили к 11 годам 6 месяцам лишения свободы.

Двух других фигурантов 21 и 23 лет объявили в розыск. В отношении одного дело уже в суде, в отношении другого следствие не окончено.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одесской области задержали мужчину, который напоил и изнасиловал 14-летнюю односельчанку.

А в самой Одессе несовершеннолетнюю девушку, находившуюся в розыске, изнасиловал полицейский.

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