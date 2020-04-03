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Происшествия

Смертельный пожар в Киеве: на свалке нашли два трупа (фото)

10:48 3 апреля 2020 191
Пожарные
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В ночь на пятницу, 3 апреля, в Соломенском районе столицы случился пожар — при ликвидации возгорания спасатели обнаружили трупы двух мужчин. Ранее сообщалось о пожаре на химзаводе «Украгросинтез» в Киеве.

Как сообщают в столичном главке ГосЧС, информация о возгорании на открытой местности по адресу ул. Мстислава Скрипника, 40, поступила спасателям в 1:44.

Прибывшее на место ЧП дежурное подразделение установило, что горит мусор на площади 35 кв. м. При ликвидации пожара были обнаружены тела двух мужчин.

Причина возникновения пожара и обстоятельства гибели людей устанавливается.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сильный пожар начался в Одесской области на территории Нижнеднестровского национального природного парка.

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