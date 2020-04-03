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Жена экс-капитана «Динамо» рассказала, как поборола коронавирус (фото)
Супруга бывшего капитана киевского «Динамо» защитника Николая Морозюка, который сейчас выступает в Турции за «Ризеспор», переболела коронавирусом.
О том, как проходила борьба с опасным заболеванием, Ирина Морозюк поделилась со своими подписчиками в Instagram.
«Две недели назад я заболела каким-то вирусом, типа ОРВИ. Доктор тогда сказала, что 50/50 — возможно, коронавирус, возможно — нет. Я переболела 3−4 дня, основные симптомы ушли, а осталась только потеря обоняния — я не чувствовала вкуса и запаха.
У меня начало першить за грудиной и хотелось покашливать. Потом поднялась температура: не выше 37,5, но было очень хреново. Это продолжалось 3 дня, а на 4-й температура ушла и мне стало легче. Последние 2 дня я уже более-менее чувствую, что кушаю.
Врач посмотрела меня и сказала, что все хорошо, но надо сдать тест на антитела. Он показал положительный результат. Она мне звонит и говорит, что у меня положительный результат. Получается, 2 недели назад я переболела коронавирусом без усложнений.
Я повторно сдам анализ, но мне говорят, что болезнь уже прошла. Для них это очень важно, чтобы узнать, не являюсь ли я носителем и не заразна ли для других людей. Я серьезно к этому отнеслась и ни с кем не контактировала. Только с ребенком и няней, но они хорошо себя чувствуют.
Кто говорит, что я вру — вы какие-то придурошные. Я рассказываю, как есть. Я рада, что переболела именно в такой форме. Дай бог, чтобы у меня теперь был иммунитет. Я счастлива, что сейчас им переболела. Дай бог, чтобы у меня были эти антитела, и чтобы в этом году я уже не болела коронавирусом", — сказала Морозюк в прямом эфире на своей странице.
В качестве подтверждения своих слов Ирина выложило фото заключения из лаборатории с показателями анализа крови.
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