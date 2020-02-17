Мир

В ожидании вакцины: в Китае научились бороться с коронавирусом средствами от малярии

Китайская фармацевтическая компания заявила о получении разрешения на продажу своего препарата фавипиравир в качестве потенциального лекарственного средства от нового коронавируса COVID-2019.

Кроме того, по данным Reuters, эффективность показало использование противомалярийного препарата хлорохинфосфат, который оказался способен ингибировать новую коронавирусную инфекцию.

В настоящее время он проходит клинические испытания в 10 больницах в Пекине и Гуандуне, где их принимают более 100 пациентов.

В ближайшее время клинические испытания препарата начнутся также в провинции Хунань в центральном Китае.

А в провинции Шэньчжэнь на зараженных коронавирусом пациентах испытывают противогриппозный фавипиравир. На данный момент известно, что препарат обладает «относительно очевидной эффективностью» и низкими побочными реакциями.

Напомним, ранее сообщалось об успешном лечении больных с вызванной инфекцией пневмонией путем переливания заболевшим плазмы выздоравливающих пациентов.

Тем временем в Китае стало известно уже о 1770 жертвах нового коронавируса.

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