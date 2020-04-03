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Общество и люди

На выходных в Украине похолодает

14:11 3 апреля 2020 14
Заморозки
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В субботу, 4 апреля, и в воскресенье, 5 апреля, после относительно теплой погоды в Украине вновь похолодает — до страны дотянется холодный атмосферный фронт северного циклона Pauline.

«Антициклональний характер погоды удержится — никаких серьезных осадков. Разве что 4 апреля атмосферный фронт приведет небольшие периодические дожди в западные области и на Харьковщину. В воскресенье к похолоданию присоединится порывистый, до сильного, ветер», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в Киеве 4−5 апреля также будет прохладно: ночью — до двух градусов мороза, а днем — не выше +10 градусов. Ожидается сильный ветер.

Впрочем, понедельник, 6 апреля, станет переломным днем — температура воздуха начнет увеличиваться. «А вот на Благовещение пойдут к нам настоящие апрельские градусы, в столице в течение следующей недели потеплеет до + 16 + 20 градусов», — обещает синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве март 2020 года стал третьим в рейтинге самых теплых в столице за 140 лет, и первым — по количеству температурных рекордов.

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