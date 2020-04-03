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Общество и люди

В Киеве отключают отопление: синоптик рассказала, какой будет погода на следующей неделе

11:49 3 апреля 2020 126
Отопление
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В начале следующей недели, когда в Киеве планируют начать отключать от отопления жилые дома, температура и днем, и ночью будет повышаться.

«Обычно отопление включают или выключают, когда несколько дней средняя суточная температура составляет +8 градусов. Нам повезет, потому что решение городских властей и прогноз погоды — в гармонии. Как раз с понедельника, 6 марта, температура воздуха пойдет вверх, а ночные „минусы“ растают», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура днем ожидается в пределах + 15 + 18 градусов, а в ночные часы — до + 2 + 6 градусов.

А в воскресенье, 5 апреля, ожидается кратковременное похолодание и сильный ветер. Но уже с 6 апреля и с Благовещения на улице ощутимо потеплеет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в субботу, 4 апреля, в Украине ожидается сухая теплая погода с переменной облачностью.

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