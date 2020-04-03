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Кабмин разрешил международные и внутренние перевозки: кого это коснется
Правительство, ужесточив карантин из-за пандемии коронавируса, несколько изменило условия перевозки пассажиров общественным транспортом, в том числе разрешив «Укрзалізниці» совершать некоторые пассажирские внутренние и международные рейсы.
Как передает «Интерфакс-Украина», своим постановлением Кабмин пересмотрел условия перевозки граждан городским и общественным транспортом, ограничив количество пассажиров количеством мест в транспорте (раньше допускалась перевозка из расчета один пассажир на одно место).
Сообщается, что транспортом могут пользоваться сотрудники предприятий (независимо от форм собственности), обеспечивающие охрану здоровья, продовольственное обеспечение, управление и предоставление важнейших государственных услуг, услуг энергообеспечения, водоснабжения, связи и коммуникации, финансовых и банковских услуг.
Также в эту категорию включены учреждения, обеспечивающие функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны, правопорядка и защиты, обеспечивающие деятельность объектов критической инфраструктуры, имеющие непрерывный промышленный цикл.
Водители и пассажиры по-прежнему обязаны носить средства индивидуальной защиты. Кстати, в городском транспорте разрешается носить самодельные респираторы или маски.
В то же время «Укрзалізниці» разрешили осуществлять отдельные внутренние пассажирские рейсы (в частности, для перевозки медиков, сотрудников правоохранительных органов и железнодорожников), а также международные. Решения по осуществлению последних будет приниматься в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры, МИДом и администрацией Государственной пограничной службы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что если в Украине зафиксируют динамику снижения заболеваемости, то в конце апреля начнется постепенное ослабление ограничений.
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