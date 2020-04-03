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Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, когда возможны послабления
На фоне распространения коронавируса правительство Украины пытается удержать баланс между карантином и сохранением экономики. Если в Украине, где 3 апреля ужесточили карантинные ограничения в связи с COVID-19, зафиксируют динамику снижения заболеваемости, то в конце апреля начнется постепенное ослабление ограничений.
Об этом в видеообращении с разъяснениями о новых требованиях к карантину сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Отметим, в Украине усилили карантинные меры, руководствуясь мировой практикой.
По словам Шмыгаля, выход из карантина будет происходить в несколько этапов. Сначала на работу выйдут люди трудоспособного возраста, параллельно будет восстанавливаться движение общественного транспорта.
Премьер отметил, что такие меры позволят уже с начала мая начать рестарт экономики.
Вместе с тем, ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут все равно действовать. Все без исключения обязаны будут обязаны носить маски и придерживаться карантина. Для пожилых людей, студентов и школьников карантин будет продолжен, отметил Шмыгаль.
Напомним, что на утро 3 апреля в Украине официально зафиксировано 942 случая заболевания COVID-19, из них 23 — летальные. Ученые считают, что в реальности заболевших гораздо больше.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!