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Украина

Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, когда возможны послабления

14:20 3 апреля 2020 18
Шмыгаль
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

На фоне распространения коронавируса правительство Украины пытается удержать баланс между карантином и сохранением экономики. Если в Украине, где 3 апреля ужесточили карантинные ограничения в связи с COVID-19, зафиксируют динамику снижения заболеваемости, то в конце апреля начнется постепенное ослабление ограничений.

Об этом в видеообращении с разъяснениями о новых требованиях к карантину сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Отметим, в Украине усилили карантинные меры, руководствуясь мировой практикой.

По словам Шмыгаля, выход из карантина будет происходить в несколько этапов. Сначала на работу выйдут люди трудоспособного возраста, параллельно будет восстанавливаться движение общественного транспорта.

Премьер отметил, что такие меры позволят уже с начала мая начать рестарт экономики.

Вместе с тем, ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут все равно действовать. Все без исключения обязаны будут обязаны носить маски и придерживаться карантина. Для пожилых людей, студентов и школьников карантин будет продолжен, отметил Шмыгаль.

Напомним, что на утро 3 апреля в Украине официально зафиксировано 942 случая заболевания COVID-19, из них 23 — летальные. Ученые считают, что в реальности заболевших гораздо больше.

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