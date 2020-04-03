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Въезжающих из Крыма и оккупированного Донбасса отправят на обязательную обсервацию
Новые ужесточения карантина в связи с распространением коронавируса в Украине отразятся и на жителях оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма. Все въезжающие с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного полуострова, будут обязаны пройти обязательную госпитализацию в обсерваторах. Об этом говорится в постановление Кабмина.
Требование не распространяется на сотрудников Миссии Международного комитета Красного Креста и других дипломатических миссий, если нет оснований полагать, что они контактировали с зараженным коронавирусом.
Кроме того, Кабмин поручил обладминистрациям создать на въездах и выездах в/из областей контрольно-пропускные пункты. В случае ухудшения эпидемической ситуации ОГА поручено ограничивать перемещение между областями.
Напомним, по данным на 10:00 3 апреля в Украине подтверждены 942 случая COVID-19, в том числе 23 случая с летальным исходом. По данным Министерства здравоохранения, официального подтверждения случаев заражения COVID-19 нет только в Николаевской области.
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