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Путин может использовать карантин для расправы с неугодными: озвучен прогноз
По мнению американского историка российского происхождения Юрия Фельштинского, карантинные меры в России, введенные в связи с пандемией коронавируса, могут быть использованы властями для расправы с неугодными политиками, журналистами и массмедиа. Об этом он заявил в интервью «Гордон».
«Особенно коронавирус ни на что не влияет. Кроме того, что на какое-то время российское правительство избавилось от протестной проблемы», — отметил он и добавил, что в России, где также, как и в многих других странах, нельзя собираться большими группами, по сути введено чрезвычайное положение.
Юрий Фельштинский считает, что ситуация в России доведена до «абсолютного идеала тоталитарной власти»: население сидит по домам, за нарушения карантина и распространение фейковой информации о коронавирусе введены серьезные наказания.
«В любой стране это воспринималось бы как нормальное явление, потому что такую информацию действительно нужно пресекать. Но конкретно в России это наказание относится к СМИ и приводит к большим штрафам. Можно предполагать или опасаться, что российское руководство использует ситуацию для расправы с неугодными СМИ, отдельно взятыми журналистами и даже политическими деятелями», — добавил историк.
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