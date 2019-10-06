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Собачье успокоительное: пес гладит лапой по голове котенка, который принимает ванну (видео)
Пользователей сети развлекло видео, выложенное на платформе Reddit. На нем собака успокаивающе гладит лапой по голове котенка, который стоит в наполненном водой тазике посреди ванны. Пес также пытается лизнуть своего маленького друга, но тот находится слишком далеко.
«Все в порядке, приятель. Люди делают такое время от времени — кто их знает, зачем. Но вообще-то они хорошие, так что мы можем с этим смириться», «Я помню свою первую ванну, малыш. Сочувствую», «Собака знает, как это приятно, когда тебя гладят по головке», «Что прибавляет этому позитива, так это то, что почти наверняка это внимание вызвано обеспокоенностью тем, что крошечный новый член семьи находится в воде», — писали в комментариях.
«А может, он, наоборот, пытается затолкать его под воду поглубже, так как знает, что эта кроха будет получать больше внимания», — в шутку написал кто-то еще.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как щенок пытается отвлечь на себя внимание маленького сына хозяев от собаки-игрушки.
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