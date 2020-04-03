Украина

В Харькове Ярославский с Кернесом раздадут пенсионерам пайки и аптечки на 26 миллионов гривен

В Харькове началась масштабная программа помощи социально уязвимым группам горожан. За прошедшую неделю владелец DCH Александр Ярославский совместно с мэрией развез 113 тысяч пайков и 22 тысячи аптечек ветеранам и одиноким пенсионерам.

«Карантин очень быстро показал, сколько людей в Харькове оказалось на грани выживания. Кроме старшего поколения, в помощи нуждаются молодые семьи, многодетные, все, кто потерял работу и теперь остался без денег и еды. Еще на встрече 19 марта в Kharkiv Palace мы Александром Ярославским говорили о том, что для наиболее социально уязвимых групп будут продуктовые наборы и наборы лекарств.

Так вот, за эту неделю мы с Ярославским развезли и разнесли более 113 тысяч пайков и 22 тысячи аптечек для ветеранов и одиноких стариков во все районы города. Все это передается людям. Спасибо волонтерам и всем, кто стал рядом с нами для помощи в трудное время", — написал Геннадий Кернес в своем Телеграм-канале.

Пресс-служба Ярославского подтвердила, что к отправке харьковчанам, которые находятся из-за эпидемии в наиболее затруднительном положении, готовятся еще 30 тыс. продуктовых наборов и 15 тыс. аптечек. Все продукты и лекарства закупаются напрямую у производителей, их цены намного ниже рыночных, поскольку не включают торговые наценки. Общая сумма финансирования программы раздачи пайков и аптечек с учетом новой волны доставок достигнет 26 миллионов гривен.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщили, что Александр Ярославский уже выделил 2 млн. долларов на закупку 100 тыс. ПЦР-тестов и 50 аппаратов ИВЛ для Украины. Тесты вчера были доставлены в Киев. В условиях общемирового дефицита медизделий для борьбы с коронавирусом закупить их помогал его китайский друг миллиардер Джек Ма.

Мэр Харькова за свои личные деньги приобрел наркозно-дыхательный аппарат для больницы скорой помощи, а Харьковский горсовет выделил на противодействие эпидемии 60,5 млн. грн

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