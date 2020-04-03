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Протоколы за нарушение карантина будут составлять не только полицейские: что важно знать
Следить за соблюдением правил карантина и наказывать неподчиняющихся имеют право не только полицейские. Зафиксировать нарушение могут еще и уполномоченные органов здравоохранения, санитарно-эпидемиологических станций, исполкомов на всех уровнях. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Разъяснение появилось в связи с введением 6 апреля новых более жестких карантинных правил. Клименко настаивает, что нужен полный контроль за соблюдением новых норм.
«Составляйте на правонарушителей админматериалы и направляйте в суд», — призвал он.
Напомним, с 6 апреля к уже введенным правилам карантина добавится запрет на выход из дома без маски, запрет собираться более чем по двое, не разрешается заходить в парки, лесопарковые зоны и на пляжи.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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