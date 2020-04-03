27.18 / 27.68 29.16 / 29.94
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Протоколы за нарушение карантина будут составлять не только полицейские: что важно знать

21:18 3 апреля 2020 371
карантин
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Следить за соблюдением правил карантина и наказывать неподчиняющихся имеют право не только полицейские. Зафиксировать нарушение могут еще и уполномоченные органов здравоохранения, санитарно-эпидемиологических станций, исполкомов на всех уровнях. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Разъяснение появилось в связи с введением 6 апреля новых более жестких карантинных правил. Клименко настаивает, что нужен полный контроль за соблюдением новых норм.

«Составляйте на правонарушителей админматериалы и направляйте в суд», — призвал он.

Напомним, с 6 апреля к уже введенным правилам карантина добавится запрет на выход из дома без маски, запрет собираться более чем по двое, не разрешается заходить в парки, лесопарковые зоны и на пляжи.


Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

Мэйв Кеннеди-Таунсенд с семьей

Родовое проклятие: внучка Кеннеди и ее маленький сын пропали без вести после того, как их каноэ перевернулось

карантин

Протоколы за нарушение карантина будут составлять не только полицейские: что важно знать

Ношение масок

ВОЗ призвала здоровых людей отказаться от ношения медицинских масок

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер