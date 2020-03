Жизнь продолжается: у известного певца родился пятый ребенок (фото, видео)

Шоу-бизнес

В воскресенье, 29 марта, известный ирландский певец Ронан Китинг поделился со своими многочисленными поклонниками радостной новостью. Его супруга родила дочку. Малышке дали имя Коко Нокс Китинг. Она появилась на свет 27 марта.

Жена Ронана Сторм уже выставила их семейное фото на своей страничке в Instagram. На снимке отсутствует только их двухлетний сын Купер.

Первое фото красотки Коко

А вот и ее старший брат Купер

Китинг стал всемирно известен как лидер поп-группы Boyzone. Она была сформирована в 1993 году и записала за последующие шесть лет три студийных альбома и сборник хитов. Песни группы шесть раз возглавляли национальный хит-парад Великобритании. Затем Ронан занялся сольной карьерой, хотя о своем распаде Boyzone не объявляла. Первый альбом Китинга вышел в 2000 году и сразу вырвался на первое место в британском и ирландском чартах. Всего в активе певца уже 10 сольных альбомов. Особой популярностью пользуется песня Ронана When You Say Nothing at All, которая звучит в романтической комедии «Ноттинг-Хилл» с Хью Грантом и Джулией Робертс в главных ролях.

Сольные диски Китинга разошлись тиражом более 20 миллионов копий по всему миру. Кроме того, Boyzone продала еще 25 миллионов дисков. Это делает 43-летнего Ронана одним из самых успешных сольных исполнителей в Великобритании и Европе.

Сторм Китинг выросла в Австралии и сделала там карьеру дизайнера одежды. С Ронаном она познакомилась в августе 2010 года. Через пять лет они поженились. У Китинга это второй брак. Певец был женат на Ивонн Коннолли. Их свадьба состоялась в апреле 1998 года. Ивонн родила Ронану троих детей. Старшему сыну Джек сейчас 21 год, дочери Мисси 19 лет, младшему Али 14 лет. Супруги расстались в 2010 году, а развод оформили в 2015 году, незадолго до свадьбы Ронана и Сторм. Китинг заботится о своих детях от первого брака.

