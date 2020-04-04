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Жертва карантина: заскучавший дома испанец напал полуголым с двумя мечами на полицию (видео)

1:53 4 апреля 2020 41
Испанец с мечами
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Тяжелая ситуация в Испании, обогнавшей Китай по числу зараженных коронавирусом, похоже, начинает сказываться на моральном состоянии некоторых жителей страны.

Так, на днях в столице страны Мадриде полуголый мужчина, вооруженный двумя мечами, не только нарушил правила карантина, но и напал на полицию, пишет МК со ссылкой на Europa Press.

Сообщается, что раздетый по пояс мужчина ходил по улице в районе Мораталас. Он размахивал мечами и что-то кричал. На место вызвали полицию, однако смутьяна это не остановило. Он не успокоился даже тогда, когда на него направили винтовки и начали стрелять в воздух.

Чтобы задержать нарушителя карантина, пришлось использовать полицейский микроавтобус. Он поехал прямо на мужчину, пытаясь блокировать его между другими автомобилями. В ответ испанец начал бить клинками по капоту и лобовому стеклу машин. В итоге мужчину все-таки удалось задержать.

В полиции мужчина заявил, что будто бы заражен COVID-19, но не желает проводить все время на карантине. Кроме того, свои агрессивные действия он пояснил тем, что видел в окружающих разносчиков опасной заразы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в пятницу, 3 апреля, общее число инфицированных COVID-19 в мире составило к вечеру 1 миллион 89 тысяч 479 человек. Выявлено за последние сутки 74 тысячи 414 новых случаев заражения. Число умерших от коронавируса составляет уже 58 тысяч 467 человек.

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