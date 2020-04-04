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Трамп отомстил сотруднику разведки, который рассказал о скандальном разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп уволил генерального инспектора Разведывательного сообщества США Майкла Аткинсона, который рассматривал жалобу разоблачителя после разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, что впоследствии привело к началу процесса импичмента. Об этом глава Белого дома сообщил в письме Конгрессу, который приводит CNN.

«Для меня как президента, который имеет полномочия назначать и увольнять, важно иметь полную уверенность в тех, кто служит на должностях генеральных инспекторов», — отметил Трамп.

Президент США добавил, что в отношении Аткинсона у него уже нет такой уверенности. Майкл Аткинсон будет освобожден от исполнения обязанностей через 30 дней, сообщил он профильным комитетам по вопросам разведки Сената и Палаты представителей. При этом Трамп не уточнил, кто именно сменит уволенного его на посту.

Как писали «ФАКТЫ», ранее глава Белого дома уволил представителя Совета нацбезопасности Александра Виндмана, посла США в ЕС Гордона Сондленда и других должностных лиц, которые давали показания в Палате представителей на слушаниях по импичменту Трампа.

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