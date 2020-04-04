27.11 / 27.66 29.17 / 29.92
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Трамп отомстил сотруднику разведки, который рассказал о скандальном разговоре с Зеленским

9:31 4 апреля 2020 187
Дональд Трамп
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Президент США Дональд Трамп уволил генерального инспектора Разведывательного сообщества США Майкла Аткинсона, который рассматривал жалобу разоблачителя после разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, что впоследствии привело к началу процесса импичмента. Об этом глава Белого дома сообщил в письме Конгрессу, который приводит CNN.

«Для меня как президента, который имеет полномочия назначать и увольнять, важно иметь полную уверенность в тех, кто служит на должностях генеральных инспекторов», — отметил Трамп.

Президент США добавил, что в отношении Аткинсона у него уже нет такой уверенности. Майкл Аткинсон будет освобожден от исполнения обязанностей через 30 дней, сообщил он профильным комитетам по вопросам разведки Сената и Палаты представителей. При этом Трамп не уточнил, кто именно сменит уволенного его на посту.

Как писали «ФАКТЫ», ранее глава Белого дома уволил представителя Совета нацбезопасности Александра Виндмана, посла США в ЕС Гордона Сондленда и других должностных лиц, которые давали показания в Палате представителей на слушаниях по импичменту Трампа.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

Мэйв и Гидеон

Гибель внучки Кеннеди и ее восьмилетнего сына подтвердила семья (фото)

Логан Уильямс

Трагически погиб канадский 16-летний актер, звезда нескольких популярных сериалов (фото)

трепак венедиктова

«Генпрокурор была крайне недовольна»: Трепак рассказал о серьезном конфликте с Венедиктовой

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер