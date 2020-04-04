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Выяснились детали отправки украинских врачей в Италию
В Италию отправились 20 украинских медиков для оказания помощи, а также, чтобы заимствовать опыт в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
«Я благодарю всех, кто вызвался и поехал оказать медицинскую помощь и перенять опыт оказания медицинской помощи. Это наших 20 врачей, которые поехали на 14 дней в Италию помочь итальянским врачам. После их возвращения в Украину, все будет зависеть от эпидемической ситуации в Украине», — сказал Ляшко во время брифинга 4 апреля.
Он пояснил, что если ситуация в Украине будет стабильная, и не будет крайней необходимости привлекать медицинских работников к помощи, то будет возможность провести их обсервацию, для того, чтобы не было распространения инфицирования на территории нашей страны.
«В то же время, если потребуется помощь, и те силы и средства, которые будут у этой бригады, то будет возможность сразу бросить их на передовую в учреждения здравоохранения, где обсервациям будет осуществляться непосредственно в больнице», — сказал Ляшко.
По его словам, такое уже происходит в некоторых больницах на территории Украины, когда медицинские работники проживают в тех заведениях, где оказывают помощь больным инфекцией COVID-19. Ляшко отметил, что в учреждениях здравоохранения организованы места для отдыха врачей, а также больницы обеспечены питанием для своих работников.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в Италию полетели инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медсестры.
Как писали «ФАКТЫ», в пострадавшую от коронавируса Италию едет делегация врачей из Украины. В страну, где число заболевших перевалило за сотню тысяч, поедут гражданские медики и медработники из структур МВД Украины.
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