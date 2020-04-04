27.19 / 27.66 29.19 / 29.84
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Выяснились детали отправки украинских врачей в Италию

12:02 4 апреля 2020 462
Врачи
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Италию отправились 20 украинских медиков для оказания помощи, а также, чтобы заимствовать опыт в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Я благодарю всех, кто вызвался и поехал оказать медицинскую помощь и перенять опыт оказания медицинской помощи. Это наших 20 врачей, которые поехали на 14 дней в Италию помочь итальянским врачам. После их возвращения в Украину, все будет зависеть от эпидемической ситуации в Украине», — сказал Ляшко во время брифинга 4 апреля.

Он пояснил, что если ситуация в Украине будет стабильная, и не будет крайней необходимости привлекать медицинских работников к помощи, то будет возможность провести их обсервацию, для того, чтобы не было распространения инфицирования на территории нашей страны.

«В то же время, если потребуется помощь, и те силы и средства, которые будут у этой бригады, то будет возможность сразу бросить их на передовую в учреждения здравоохранения, где обсервациям будет осуществляться непосредственно в больнице», — сказал Ляшко.

По его словам, такое уже происходит в некоторых больницах на территории Украины, когда медицинские работники проживают в тех заведениях, где оказывают помощь больным инфекцией COVID-19. Ляшко отметил, что в учреждениях здравоохранения организованы места для отдыха врачей, а также больницы обеспечены питанием для своих работников.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в Италию полетели инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медсестры.

Как писали «ФАКТЫ», в пострадавшую от коронавируса Италию едет делегация врачей из Украины. В страну, где число заболевших перевалило за сотню тысяч, поедут гражданские медики и медработники из структур МВД Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

иван вакарчук

Умер экс-министр Иван Вакарчук — отец Святослава Вакарчука

Коронавирус

Лежал в коме: стало известно о новой жертве коронавируса в Украине

Логан Уильямс

Трагически погиб канадский 16-летний актер, звезда нескольких популярных сериалов (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер