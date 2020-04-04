Здоровье и медицина

Не опасен для молодых и здоровых: в ВОЗ опровергли популярное заблуждение о коронавирусе

Коронавирус COVID-19 теперь представляет опасность и для молодых людей, которые ведут здоровый образ жизни. Об этом предупредила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

«В частности, мы знаем, что среди заболевших есть люди с потенциально хорошим здоровьем, например спортсмены и люди, ведущие здоровый образ жизни. Вирус не мутировал, но его распространение стало настолько широким, что уязвим стал каждый», — пояснила она, сообщает ТАСС.

Харрис отметила, что у молодых людей, которые подцепили COVID-19, болезнь тяжело протекает и имеет серьезные симптомы.

«Первым явным симптомом коронавирусной инфекции является повышенная температура. Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит. У них очень высокая температура, а потом внезапно они ощущают холод и дрожь. Самый явный симптом — это лихорадка и температура свыше 38 градусов, которая наблюдается более чем у 90% заболевших», — рассказала спикер ВОЗ.

Ранее доктор медицинских наук Виктор Досенко, возглавляющий отдел общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАН Украины, в интервью «ФАКТАМ» заявил, что выздоровление от коронавирусной болезни зависит от того, как с атакой вируса справится иммунная система. Очень важно, чтобы иммунитет уничтожал пораженные клетки постепенно, а не набросился сразу на все. Полный текст интервью читайте в материале: «Коронавирус не может убивать людей много месяцев: ученый рассказал, когда закончится карантин».

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