Здоровье и медицина

Коронавирус не может убивать людей много месяцев: ученый рассказал, когда закончится карантин

Профессор Виктор Досенко занимается патофизиологией — наукой о причинах и механизмах возникновения различных болезней. Мы обратились к нему с вопросами о происхождении коронавируса, работах над вакцинами, защищающими от этой инфекции, и о том, как скоро у людей выработается коллективный иммунитет к COVID-19 (о темпах распространения инфекции в Украине и мире читайте здесь).

— Виктор Евгеньевич, в народе бытует версия о том, что коронавирус выведен искусственным путем и то ли по роковой случайности, то ли по чьему-то злому умыслу оказался в окружающей среде. Наука может ответить, правда это или нет?

— Да, может, ведь уже выполнен генетический анализ COVID-19 (результаты опубликованы в одном из самых авторитетных научных журналов Nature), — отвечает доктор медицинских наук Виктор Досенко, возглавляющий отдел общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАН Украины. — Поэтому мы можем однозначно утверждать, что этот вирус попал в человеческую популяцию от летучих мышей. Но, скорее всего, не напрямую, а посредством таких животных, как панголины. Это млекопитающие, по виду они напоминают ящериц, покрыты крупной чешуей. Их мясо в Китае считается деликатесом.

Кстати, тяжелое вирусное заболевание SARS (свирепствовало в станах Юго-Восточной Азии в 2003 году), вызывающее атипичную пневмонию, тоже попало в человеческую популяцию от летучих мышей. Следует сказать, что иммунная система летучих мышей имеет особенность: она умеет держать попавшие в организм вирусы под контролем, но не убивает их. Так эти животные становятся вирусоносителями.

Другой примечательной особенностью этих животных является то, что с возрастом их организм не становится более подверженным болезням, чем в молодости. У людей, к сожалению, наоборот: чем мы старше, тем вероятность получить тот или иной недуг возрастает.

Коронавирус попал в человеческую популяцию от летучих мышей не напрямую, а посредством таких животных, как панголины (на фото)

— Почему живущий в летучих мышах коронавирус стал поражать людей?

— У этого вируса есть пять белков. Один из них каким-то образом нашел способ распознавать на поверхности человеческих клеток определенный белок и вступать с ним во взаимодействие. В том числе речь идет о клетках легких. Это дает возможность белку вируса обмануть иммунную систему и проникнуть внутрь клетки человека. Оказавшись там, он начинает продуцировать вирусы — размножаться. Из-за этого человек заболевает.

— От чего зависит, удастся выздороветь или нет?

— Во многом от того, как с атакой коронавируса справится иммунная система. Очень важно, чтобы иммунитет уничтожал пораженные клетки постепенно, а не набросился сразу на все. Как правило, у здоровых молодых людей иммунитет срабатывает по рациональному сценарию: убивает пораженные клетки не быстро, но верно. У людей, ослабленных, страдающих хроническими заболеваниями, иммунитет зачастую реагирует иначе — пытается избавиться сразу от всех пораженных клеток. И это может привести к губительным последствиям.

— У тех, кто выздоровел после заболевания коронавирусной инфекции, вырабатывается к ней иммунитет?

— Да. Тут следует сказать, что некоторое время назад в интернете появилось весьма настораживающая информация о том, что в Китае 154 человека заболели коронавирусной инфекцией повторно. Если бы это оказалось правдой, то значит, иммунитет к COVID-19 вырабатывается не у всех переболевших. Это очень плохо. Но, скорее всего, публикации об 154 повторно заболевших не соответствуют действительности, ведь подтверждений им не появилось.

— Как долго будет продолжаться пандемия, вызванная COVID-19?

- В этом коронавирусе нет ничего такого, что позволило бы ему убивать людей много месяцев подряд. Опыт Китая, Южной Кореи, Ирана показывает, что за 2−3 месяца эпидемия значительно ослабевает, количество заболевших и умерших резко снижается. Тому есть несколько причин. Одна из важнейших: в человеческой популяции возникает коллективный иммунитет. Ну и, конечно, карантинные ограничения играют огромную роль в борьбе с эпидемией.

— Если на преодоление эпидемии нужно не менее двух месяцев, значит, карантин в Украине продлится как минимум до середины мая?

- Думаю, майские праздники он захватит целиком. Пока что во многом благодаря вовремя введенным ограничительным мерам эпидемия в Украине развивается не чересчур быстро, смертность сравнительно не велика — на уровне 2,4 процента.

Каждый из нас должен понимать: от выполнения всех требований карантина зависит то, удастся ли в дальнейшем свести к минимуму количество заболевших и как скоро можно будет вернуться к нормальной жизни — отменить карантин.

— Коронавирус относится к острым респираторным заболеваниям. В наших широтах ОРВИ, грипп носят сезонный характер. С наступлением в Украине летней погоды COVID-19 отступит?

— Непосредственно теплая погода коронавирусу не помеха. По крайне мере сейчас. Об этом свидетельствует то, что эпидемия COVID-19 охватила страны, в которых зимой так же тепло, как у нас летом — Индию, например.

— Как вы думаете, когда на рынок поступит вакцина против коронавируса?

-Трудно сказать — это зависит от результатов испытаний. Напомню, испытания вакцин против COVID-19 уже начаты в США и Китае.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие лекарства должны быть в домашней аптечке во время карантина.

Фото со страницы Виктора Досенко в Facebook

Фото в заголовке Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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