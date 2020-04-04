Здоровье и медицина

Супрун рассказала, можно ли делать прививки во время пандемии коронавируса

Бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун призвала врачей не откладывать плановые прививки из-за пандемии коронавируса. Об этом она написала в Facebook.

«Проблемы, связанные с коронавирусом, еще долго будут на первом плане для систем здравоохранения в разных странах. Но также нельзя забывать, что существуют другие инфекционные заболевания. Это корь, дифтерия, столбняк и многие болезни, не менее угрожающие жизни человека, но которые пока поддаются контролю, потому что против них уже существует вакцина», — написала она.

По словам Супрун, в связи с пандемией COVD-19 у врачей и пациентов появилась тенденция откладывать плановые прививки до «лучших времен».

«Якобы угроза от коронавируса перевешивает необходимость иммунизации, поэтому прививки без проблем можно подвинуть на месяц-два, а то и больше. Но на самом деле, когда мы переносит вакцинацию во время пандемии, это подвергает нас еще большей опасности», — пишет она.

Экс-глава Минздрава обратила внимание на предупреждение ВОЗ о том, что сейчас пандемия не является причиной отказываться от плановой вакцинации и странам не следует прекращать плановую иммунизацию даже на короткий срок.

«Ведь тогда могут возникнуть новые вспышки инфекционных болезней, что еще больше ударит по системе здравоохранения, которая и так выдерживает огромную нагрузку из-за COVID-19», — пишет Супрун.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее Супрун заявила об опасности утверждения протокола лечения коронавируса COVID-19. Она заявила, что включать лекарства в протокол лечения можно только по результатам клинических исследований.

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