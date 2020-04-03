27.18 / 27.68 29.16 / 29.94
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

«Это очень опасно»: Супрун раскритиковала лечение от коронавируса в Украине

18:58 3 апреля 2020 806
Ульяна Супрун
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Ульяна Супрун, которая ранее исполняла обязанности министра здравоохранения Украины, заявила об опасности утверждения протокола лечения коронавируса COVID-19. Об этом она написала в своем Facebook.

«Все лекарства из протокола не имеют научно обоснованных данных об эффективности и безопасности применения в клинической практике, и сейчас применяются только экспериментально. Утверждение такого протокола на уровне страны — очень опасное явление и в целом выглядит как массовый эксперимент на украинцах», — написала Супрун.

Он заявила, что включать лекарства в протокол лечения можно только по результатам клинических исследований. По ее словам, другие страны разрешают использовать эти препараты только в пределах строго контролируемых клинических испытаний либо по специальным процедурам.

Ранее сообщалось, что в Украину поступило лекарство от коронавируса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

зеленский

Зеленский записал срочное обращение к медикам (видео)

Маски

Украинец пытался продать за границу крупную партию масок (фото)

пенсионеры

Пенсии работающим пенсионерам пересчитали: на сколько повысили выплаты

Зеленский в Омане

Визит Зеленского в Оман: в ОП раскрыли новые детали

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер