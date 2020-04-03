Здоровье и медицина

«Это очень опасно»: Супрун раскритиковала лечение от коронавируса в Украине

Ульяна Супрун, которая ранее исполняла обязанности министра здравоохранения Украины, заявила об опасности утверждения протокола лечения коронавируса COVID-19. Об этом она написала в своем Facebook.

«Все лекарства из протокола не имеют научно обоснованных данных об эффективности и безопасности применения в клинической практике, и сейчас применяются только экспериментально. Утверждение такого протокола на уровне страны — очень опасное явление и в целом выглядит как массовый эксперимент на украинцах», — написала Супрун.

Он заявила, что включать лекарства в протокол лечения можно только по результатам клинических исследований. По ее словам, другие страны разрешают использовать эти препараты только в пределах строго контролируемых клинических испытаний либо по специальным процедурам.

Ранее сообщалось, что в Украину поступило лекарство от коронавируса.

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