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«Это очень опасно»: Супрун раскритиковала лечение от коронавируса в Украине
Ульяна Супрун, которая ранее исполняла обязанности министра здравоохранения Украины, заявила об опасности утверждения протокола лечения коронавируса COVID-19. Об этом она написала в своем Facebook.
«Все лекарства из протокола не имеют научно обоснованных данных об эффективности и безопасности применения в клинической практике, и сейчас применяются только экспериментально. Утверждение такого протокола на уровне страны — очень опасное явление и в целом выглядит как массовый эксперимент на украинцах», — написала Супрун.
Он заявила, что включать лекарства в протокол лечения можно только по результатам клинических исследований. По ее словам, другие страны разрешают использовать эти препараты только в пределах строго контролируемых клинических испытаний либо по специальным процедурам.
Ранее сообщалось, что в Украину поступило лекарство от коронавируса.
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