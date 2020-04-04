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Ужесточение карантина: в Кривом Роге люди выстроились в огромную очередь для получения документа на проезд (фото, видео)
В Кривом Роге, где с 6 апреля перевозки пассажиров на городских маршрутах будут осуществляться исключительно при наличии «специального пропуска», люди выстаивают многочасовые очереди, чтобы его получить.
Городской интернет-ресурс 0564.ua опубликовал фото, сделанные у проходной металлургического комбината.
Судя по снимкам, стоящие в очереди мало заботятся о соблюдении безопасной дистанции в 1,5 метра, тем не менее часть из них используют медицинские маски.
Тем временем городские власти намерены обеспечить всех криворожан, вынужденных работать, пропусками в течение двух дней — 4−5 апреля. Их выдают только через предприятия и организации. К тому же они будут действительны лишь по предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Отметим, что в городе уже зафиксированы три случая заражения COVID-19.
Как сообщали «ФАКТЫ», следить за соблюдением правил карантина и наказывать неподчиняющихся имеют право не только полицейские, но также уполномоченные органов здравоохранения, санитарно-эпидемиологических станций и исполкомов на всех уровнях.
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