Цирк дю Солей бесплатно показал захватывающее шоу (видео)

Культура и искусство

Известный Цирк дю Солей, которому пришлось отменить гастроли из-за пандемии коронавируса, представил свое шоу в режиме онлайн.

«Наслаждайтесь дома, в первых рядах, вдохновляющими моментами наших культовых шоу. Мы предлагаем вам отвлечься от повседневной жизни. Хотим внести свой небольшой вклад, распространяя радость, счастье, даже находясь далеко от вас. Позвольте поприветствовать в нашем мире, где вас будут сопровождать впечатляющие кадры шоу. Оставайтесь в безопасности», — сообщили в цирке.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко предложил совершить виртуальную экскурсию. С помощью запущенного 3D онлайн-тура можно побродить по нескольким залам. В настройках предлагается самостоятельная прогулка либо записанная музеем. Виртуальная экскурсия позволяет пройтись по первому и второму этажу, ознакомиться с интерьером музея.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter