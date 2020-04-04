Деньги

В Украине стремительно растут цены на продукты: что и на сколько подорожало

В Украине цены на продукты питания в период с 27 марта по 2 апреля продолжили расти, однако темпы роста замедлились. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Так, цены на продукты питания за последний месяц выросли 4,2%. Больше всего подорожали мука и крупы — на 12,1%, фрукты — на 12,0%, овощи — на 7,4%, мясо — на 4,4%. В частности, цены на гречневую крупу выросли за месяц на 21,0% (за последнюю неделю — на 3,8%).

Цены на лимоны повысились на 39,1% (за последнюю неделю — на 7,4%), на апельсины — на 14,6 (за последнюю неделю — на 1,8%). Овощи борщевого набора подорожали за месяц на 15,6% (за последнюю неделю — на 2,0%). Чеснок подорожал за месяц на 23,2% (за последнюю неделю — на 7,7%). Кроме того, за месяц на 9,0% подорожал туалетная бумага (за последнюю неделю — на 1,3%).

Как отметили в НБУ, рост цен на отдельные товары отражал как повышенный спрос, и сужение предложения.

«Так рост цен на мясо и овощи борщевого набора можно объяснить закрытием рынков и отсутствием междугородного сообщения (соответственно, уменьшением/отсутствием предложения со стороны мелких хозяйств)», — отметили в НБУ.

В обзоре отмечается, что к своеобразным «индикаторам кризиса» относятся гречневая крупа и туалетная бумага.

«Также значительно подорожали продукты „антисептики“ — чеснок, лук, лимоны. Ажиотажный спрос на них наблюдался и во время свиного гриппа 2009 года. Однако и девальвация гривны также имела влияние (лимоны и чеснок преимущественно импортируются)», — добавили в НБУ.

Как писали «ФАКТЫ», ранее после введения карантинных ограничений и объявления режима чрезвычайной ситуации в продовольственных магазинах начали дорожать продукты питания.

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