- 17:07 Солнце и свежий ветер: синоптик рассказала, как изменится погода в Украине
- 16:51 Можно ли ходить на улице без маски и закроют ли церкви: что важно знать об ужесточении карантина
- 16:18 В Украине стремительно растут цены на продукты: что и на сколько подорожало
- 16:15 Медики рассказали о сопутствующих заболеваниях жертв коронавируса в Украине
- 15:50 Перед комендантским часом в Черновцах люди штурмовали магазины
- 15:44 Цирк дю Солей бесплатно показал захватывающее шоу
- 15:37 «Это – не обсервация, а издевательство!»: вернувшиеся на родину украинцы попали в ужасные условия
- 15:16 Ужесточение карантина: в Кривом Роге люди выстроились в огромную очередь для получения документа на проезд
- 15:09 С папахой на противогазе: по улицам Крыма ходят нелепые казачьи патрули
- 15:03 Супрун рассказала, можно ли делать прививки во время пандемии коронавируса
- 14:11 Разрушен весь подъезд: в России прогремел взрыв в жилом доме
- 14:09 Не опасен для молодых и здоровых: в ВОЗ опровергли популярное заблуждение о коронавирусе
В Украине стремительно растут цены на продукты: что и на сколько подорожало
В Украине цены на продукты питания в период с 27 марта по 2 апреля продолжили расти, однако темпы роста замедлились. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
Так, цены на продукты питания за последний месяц выросли 4,2%. Больше всего подорожали мука и крупы — на 12,1%, фрукты — на 12,0%, овощи — на 7,4%, мясо — на 4,4%. В частности, цены на гречневую крупу выросли за месяц на 21,0% (за последнюю неделю — на 3,8%).
Цены на лимоны повысились на 39,1% (за последнюю неделю — на 7,4%), на апельсины — на 14,6 (за последнюю неделю — на 1,8%). Овощи борщевого набора подорожали за месяц на 15,6% (за последнюю неделю — на 2,0%). Чеснок подорожал за месяц на 23,2% (за последнюю неделю — на 7,7%). Кроме того, за месяц на 9,0% подорожал туалетная бумага (за последнюю неделю — на 1,3%).
Как отметили в НБУ, рост цен на отдельные товары отражал как повышенный спрос, и сужение предложения.
«Так рост цен на мясо и овощи борщевого набора можно объяснить закрытием рынков и отсутствием междугородного сообщения (соответственно, уменьшением/отсутствием предложения со стороны мелких хозяйств)», — отметили в НБУ.
В обзоре отмечается, что к своеобразным «индикаторам кризиса» относятся гречневая крупа и туалетная бумага.
«Также значительно подорожали продукты „антисептики“ — чеснок, лук, лимоны. Ажиотажный спрос на них наблюдался и во время свиного гриппа 2009 года. Однако и девальвация гривны также имела влияние (лимоны и чеснок преимущественно импортируются)», — добавили в НБУ.
Как писали «ФАКТЫ», ранее после введения карантинных ограничений и объявления режима чрезвычайной ситуации в продовольственных магазинах начали дорожать продукты питания.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.