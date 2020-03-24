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В Украине резко взлетели цены на популярные продукты: что подорожало больше всего

15:07 24 марта 2020 643
В Украине резко взлетели цены на популярные продукты: что подорожало больше всего
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

После введения карантинных ограничений и объявления режима чрезвычайной ситуации в 9 регионах Украины, в продовольственных магазинах начали дорожать продукты питания.

Так, Антимонопольный комитет зафиксировал рост розничных цен на гречневую крупу — более чем на 50%, а на картофель и лук — почти на 60% и на 50% соответственно.

Также существенно подорожали пшено (на 24%) и сахар (на 16%).

В сложившейся ситуации Антимонопольный комитет требует от пищевых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на основные виды продуктов.

Напомним, экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун дала советы по правильному хранению круп, которыми в период карантина запаслись украинцы.

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