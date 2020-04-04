Происшествия

Мужчина устроил громкий скандал в супермаркете в Полтаве: видео происшествия попало в сеть

В Полтаве 49-летний мужчина устроил безобразный дебош в супермаркете, во время которого бросил в лицо кассиру горсть монет. Таким образом он выразил недовольство тем, что ему дали сдачу не купюрами, а монетами. Напомним, в связи с пандемией коронавируса НБУ рекомендовал предпринимателям и гражданам меньше контактировать с наличностью.

Инцидент попал на камеру, что позволило идентифицировать личность хулигана, сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Мужчина оказался 49-летним жителем Полтавы.

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В настоящее время ему предъявлено подозрение по части 1 статьи 296 Уголовного Кодекса («Хулиганство»).

Полиция готовит дело к передаче в суд.

Напомним, в 2019 году в Киеве мужчина в супермаркете пытался свернуть шею ребенку.

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