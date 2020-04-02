Украинцы больше боятся последствий карантина, чем коронавируса: результаты опроса

Украина

Введение в Украине карантина в связи с распространением коронавируса привело к тому, что многие украинцы столкнулись с финансовыми проблемами, даже если их не коснулись пока вопросы здоровья и получения медицинской помощи.

По результатам опроса, проведенного в конце марта Киевским международным институтом социологии, 43% респондентов в большей степени отреагировали на экономические вопросы, возникшие после введения карантина, чем на саму эпидемию. 34% обеспокоены тем, как в стране борются с инфекцией и смогут ли они получить необходимую помощь.

Только 14% не переживают ни по поводу экономики, ни по поводу распространения COVID-19 и считают, что ситуация должна нормализоваться через 1−2 месяца.

40% опрошенных считают, что власть успешна в противодействии эпидемии коронавируса, 48% - придерживаются мнения, что неуспешна и решения не все адекватны. 17% респондентов полагают, что власть делает все, чтобы обеспечить доступность медицинских услуг для граждан, 70% считают, что делается очень мало.

17% опрошенных считают, что власть успешна в предотвращении возможных экономических проблем в Украине, связанных с эпидемией коронавируса. 57% уверены, что власть делает очень мало для этого.

Опрос проводился среди взрослого населения с 27 по 30 марта 2020 года методом CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. В выборку не включены оккупированные районы Донбасса и Крым.

Напомним, в результате эпидемии коронавируса и введенного в связи с ней карантина, 60% украинцев понесли финансовые убытки. С началом карантина 16% украинцев полностью потеряли доход, 14% - потеряли работу. У 38% уменьшился регулярный доход семьи.

Как сообщали «ФАКТЫ», на заседании Кабинета министров 25 марта было принято решение ввести в Украине режим чрезвычайной ситуации. Ограничения будут действовать до 24 апреля 2020 года.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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