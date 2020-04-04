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В Черновцах посреди улицы застрелили мужчину: фото с места происшествия
В Черновцах, где 4 апреля вводятся новые ужесточенные правила карантина, неизвестный устроил смертельную стрельбу посреди улицы. Ранее «ФАКТЫ» писали об уличном ранении валютчика на Закарпатье.
Жертвой стал 33-летний мужчина, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.
Инцидент произошел на улице Воробкевича.
Пострадавший получил огнестрельное ранение в живот и его даже успели госпитализировать, однако медики оказались бессильны.
Уголовное производство открыто по признакам части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Таким образом, злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Поиск стрелявшего продолжается.
Напомним, накануне на Киевщине житель Яготинского района попытался решить конфликт с помощью пистолета и гранаты, но в результате погиб сам.
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