Происшествия

В Черновцах посреди улицы застрелили мужчину: фото с места происшествия

В Черновцах, где 4 апреля вводятся новые ужесточенные правила карантина, неизвестный устроил смертельную стрельбу посреди улицы. Ранее «ФАКТЫ» писали об уличном ранении валютчика на Закарпатье.

Жертвой стал 33-летний мужчина, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.

Инцидент произошел на улице Воробкевича.

На месте инцидента

Пострадавший получил огнестрельное ранение в живот и его даже успели госпитализировать, однако медики оказались бессильны.

Уголовное производство открыто по признакам части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Таким образом, злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Поиск стрелявшего продолжается.

Напомним, накануне на Киевщине житель Яготинского района попытался решить конфликт с помощью пистолета и гранаты, но в результате погиб сам.

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