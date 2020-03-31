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В Закарпатье обстреляли валютчика: детали и фото ЧП
Во вторник, 31 марта, в селе Яноши Закарпатской области неизвестные совершили вооруженное ограбление, во время которого ранили мужчину, который занимается обменом валюты. Ранее подобное ограбление произошло в Ивано-Франковске.
Стрельба произошла утром на Главной улице села, сообщает Mukachevo.net.
Неизвестные, которые были одеты в черные костюмы и медицинские маски, подъехали на автомобиле BMW словацкой регистрации к валютчику, и угрожая оружием, ограбили его. При этом валютчик получил пулевое ранение и был госпитализирован в Береговскую больницу.
После операции пострадавший находится в реанимационном отделении. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
В полиции сообщили, что нападавшим удалось похитить деньги.
Пока конкретная сумма неизвестна. По данным полиции, это тысячи в валютном эквиваленте.
Напомним, осенью в центре Харькова неизвестные отобрали миллион гривен у сотрудника туристического агентства. Аналогичное ЧП произошло в Николаеве, где миллион похитили из машины бизнесмена.
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