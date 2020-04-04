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Коронавирус в ВСУ: число инфицированных увеличилось
В Вооруженных силах Украины зарегистрирован новый случай заболевания коронавирусом COVID-19, который стал уже вторым в Киевском гарнизоне. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.
Известно, что инфицированный военнослужащий с конца марта находился на лечении в домашних условиях с симптомами ОРЗ.
«В связи с сохранением субфебрильной температуры было проведено два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат», — говорится в официальном сообщении.
Состояние здоровья военнослужащего оценивается как удовлетворительное, контактных военных отправили на самоизоляцию. В ближайшее время у них будет взяты пробы для проведения исследования на COVID-19.
Напомним, первым военным в Украине, у которого диагностировали коронавирус, стал военный врач.
Фото Командования Медицинских сил ВСУ
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