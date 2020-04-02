Военные сообщили о новом случае COVID-19 в ВСУ

Украина

После того, как коронавирус диагностировали у врача военного госпиталя, второй случай COVID-19 в армии выявили у одного из военнослужащих Киевского гарнизона. Об этом в Facebook сообщило Командование медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что с 23 марта больной находился на самоизоляции из-за контакта с инфицированным. По результатам теста у него также подтвержден COVID-19.

Военный лечится в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. Двое военнослужащих, имевших с ним контакты при исполнении служебных обязанностей, отправлены на самоизоляцию.

Сейчас в ВСУ на изоляции находится 140 человек.

Врач Хмельницкого военного госпиталя с конца марта находилась на амбулаторном лечении. 1 апреля после ухудшения состояния ее госпитализировали в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом пневмония. В тот же день ПЦР-тест показал заражение COVID-19.

По состоянию на 10:00 2 апреля в Украине, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров, в общем подтверждено 804 случая COVID-19, зафиксировано 20 летальных случаев, 13 человек выздоровели.

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