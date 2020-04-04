В Киеве вводят новые карантинные ограничения: полный список (инфографика)

Украина

В Киеве с понедельника, 6 апреля, вводится обязательное ношение масок или респираторов на улицах и придомовых территориях. Об этом говорится в решении Киевской городской государственной администрации. Напомним, ранее мэр Виталий Кличко допустил возможность установления временного запрета на использование киевлянами личных автомобилей.

Кроме того, при въезде в столицу вводится обязательная термопроверка, которую будут проходить водители и пассажиры транспортных средств. Измерять температуру будут также в магазинах и на рабочих местах.

За нарушение карантинных ограничений предусмотрены санкции — вплоть до уголовной ответственности.

Напомним, ранее решение об ужесточении карантинных ограничений по всей территории Украины было принято правительством. В т.ч. оно предусматривает обязательное ношение масок в общественных местах.



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