27.19 / 27.64 29.21 / 29.83
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Жителям Киева могут запретить передвигаться на автомобилях: Кличко назвал условие

20:13 4 апреля 2020 576
Жителям Киева могут запретить передвигаться на автомобилях: Кличко назвал условие
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможности введения в столице запрета на передвижение граждан на личных автомобилях. Напомним, с 6 апреля вводится запрет на прогулки групп людей в парках и скверах.

По его словам, это возможно в случае резкого увеличения количества инфицированных.

«В случае, если у нас будет распространяться эта болезнь и достаточно сильно, если мы увидим кратное увеличение, то для того, чтобы не было инфекционного взрыва, где могут быть инфицированы тысячи и десятки тысяч человек, мы однозначно будем принимать более жесткие правила и может быть вообще прекращено передвижение по улицах нашего города для частного транспорта», — сказал Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом он подчеркнул, что рассчитывает на более позитивный сценарий.

Напомним, на данный момент Киев входит в ТОП-3 украинских регионов по скорости распространения коронавируса — по состоянию на 10:00 4 апреля в столице насчитывалось 195 инфицированных. Один из госпитализированных скончался.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

Жителям Киева могут запретить передвигаться на автомобилях: Кличко назвал условие

Жителям Киева могут запретить передвигаться на автомобилях: Кличко назвал условие

Николаев

Николаевская область — единственная в Украине, где нет коронавируса. Почему?

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер