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Жителям Киева могут запретить передвигаться на автомобилях: Кличко назвал условие
Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможности введения в столице запрета на передвижение граждан на личных автомобилях. Напомним, с 6 апреля вводится запрет на прогулки групп людей в парках и скверах.
По его словам, это возможно в случае резкого увеличения количества инфицированных.
«В случае, если у нас будет распространяться эта болезнь и достаточно сильно, если мы увидим кратное увеличение, то для того, чтобы не было инфекционного взрыва, где могут быть инфицированы тысячи и десятки тысяч человек, мы однозначно будем принимать более жесткие правила и может быть вообще прекращено передвижение по улицах нашего города для частного транспорта», — сказал Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов.
При этом он подчеркнул, что рассчитывает на более позитивный сценарий.
Напомним, на данный момент Киев входит в ТОП-3 украинских регионов по скорости распространения коронавируса — по состоянию на 10:00 4 апреля в столице насчитывалось 195 инфицированных. Один из госпитализированных скончался.
Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»
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