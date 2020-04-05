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Происшествия

Центр Киева затянуло черным дымом: горят подземные кабели (видео)

8:52 5 апреля 2020 1958
Скрин видео
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В центре Киева возник подземный пожар — по предварительным данным, произошло возгорание электрических кабелей в подземных переходах на Крещатике.

Официальных данных о причине возгорания пока нет.

ТСН опубликовала первое видео с места инцидента.

По данным ресурса dtp.kiev.ua, после нескольких часов ожидания спасатели получили разрешение начать тушение пожара, несмотря на то, что под землей температура может достигать более 1000 градусов по Цельсию.

Однако уже точно можно сказать, что все телекоммуникационные кабели под Крещатиком полностью уничтожены.

Напомним, накануне в Броварах под Киевом из-за поджога сухой травы загорелся оптовый склад. Огнем оказалась охвачена площадь в 500 кв.метров. А в феврале дымом затянуло Троещину — там горели гаражи по улице Закревского.

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