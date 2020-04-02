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Из-за поджога сухой травы под Киевом загорелся оптовый склад (фото)
В Броварах под Киевом загорелся оптовый склад овощей и фруктов. В настоящее время в трех районах под Киевом спасатели тушат торфяники.
Пожар на складе возник в 16:00 на площади около 500 метров квадратных на ул. Сергея Москаленко, 26.
По предварительной информации, возгорание началось с подожженной травы. Затем огонь перекинулся на деревянные поддоны на территории базы.
Как сообщает «Киев Оперативный», на ликвидации масштабного пожара работают пожарные дружины из Броваров, Броварского и Бориспольского районов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре в центре Киева — горела клиническая больница на бульваре Шевченко.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.