Из-за поджога сухой травы под Киевом загорелся оптовый склад (фото)

Происшествия

В Броварах под Киевом загорелся оптовый склад овощей и фруктов. В настоящее время в трех районах под Киевом спасатели тушат торфяники.

Пожар на складе возник в 16:00 на площади около 500 метров квадратных на ул. Сергея Москаленко, 26.

По предварительной информации, возгорание началось с подожженной травы. Затем огонь перекинулся на деревянные поддоны на территории базы.

Как сообщает «Киев Оперативный», на ликвидации масштабного пожара работают пожарные дружины из Броваров, Броварского и Бориспольского районов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре в центре Киева — горела клиническая больница на бульваре Шевченко.

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