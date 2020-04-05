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В России работник психдиспансера застрелил пять человек, которые мешали ему заснуть (фото)

9:38 5 апреля 2020 910
В России бывший работник психдиспансера застрелил пять человек, которые мешали ему заснуть
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Под Рязанью психически неадекватный мужчина (впоследствии оказалось, что он является работником психоневрологического диспансера) расстрелял пятерых соседей по подъезду. Согласно его показаниям в полиции, погибшие мешали ему спать.

Антон Франчиков

Инцидент произошел около 22:00 4 апреля, а местом трагедии стал поселок Елатьма Касимовского района.

По предварительной версии, стрелок со своего балкона сделал замечание компании молодых людей, громко разговаривавших под его окнами, а после словесной перепалки с ними вышел на улицу и начал стрелять. Причем первыми жертвами стали жившие по соседству молодожены — 22-летняя женщина и ее 24-летний супруг.

Погибшие молодожены Табуновы

Источник агентства Интерфакс рассказал, что сначала подозреваемый пришел в квартиру к шумным соседям и устроил стрельбу там, а потом начал стрелять по людям, входившим в подъезд.

Стрелка задержали (для его поисков даже пришлось задействовать вертолет), его личность установлена. Антон Франчиков дал первые показания.

В полиции обнародовали весь список погибших:

  • Максим Ухов, 31 год;
  • Илья Кондраков, 26 лет;
  • Виктор Капитанов, 24 года;
  • Евгений Табунов, 24 года;
  • Кристина Табунова, 22 года.

По словам местных, стрелка в поселке недолюбливали, называя его «отшибленным на голову». Также стало известно, что на момент стрельбы он находился в отпуске по уходу за ребенком. Супруга Франчикова работает врачом-терапевтом в местной больнице.

Напомним, в ноябре в Нарьян-Маре психически нездоровый 36-летний Денис Поздеев во время тихого часа в детском саду зарезал 6-летнего мальчика, чтобы «сработало заклинание о долгой и богатой жизни». В сети показали видео с места трагедии.

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