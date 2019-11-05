Мир

Убийство ребенка в детском саду в России: в сеть попало видео с камер наблюдения

В сеть выложили видео, снятое камерами наблюдения в детском саду Нарьян-Мара (Россия), где 36-летний Денис Поздеев во время тихого часа зарезал 6-летнего мальчика, чтобы «сработало заклинание о долгой и богатой жизни».

На видео видно, как мужчина подходит к закрытой двери детского сада, которую дистанционно открывает охранник. Далее он идет по коридорам садика и подходит к дверям комнат.

В Следкоме РФ сообщили, что мужчина поднялся на второй этаж и зашел в спальню. Одна из воспитательниц попыталась помешать ему подойти к детям, но мужчина оттолкнул ее. Пока другая воспитательница бегала за охраной, неадекватный мужчина ударил мальчика ножом в шею. И Дениса Поздеева, и охранника, который открыл ему дверь, суд отправил под стражу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время допроса Поздеев признался, что «заклинание» он вычитал в книжке. Убийца также сказал, что для его исполнения нужна была жертва — маленький ребенок.





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