День ангела Лидии: душевные поздравления и открытки

Общество и люди

5 апреля отмечают не только Вербное (Пальмовое) воскресенье у христиан западного обряда, а и День ангела Лидии.

«ФАКТЫ» собрали для вас лучшие открытки и поздравления.

Лида, Лидочка, Лидок,

Пусть лежит весь мир у ног,

Одаряя счастьем, смехом,

Вдохновением, успехом,

Красотою, добротой,

Воплотившейся мечтой,

Нескончаемым везеньем,

Обалденным настроеньем!

***

Дорогая Лидочка, с праздником тебя!

Пусть все в жизни спорится, пусть идут дела.

Будь во всем успешной, трудность побеждай,

Пусть в любви все ладится, грусти ты не знай.

Пусть звезда счастливая освещает путь,

Доброю и милою каждый день ты будь.



***

Сегодня у Лидии праздник чудесный,

И мир вместе с ней эту сказку встречает,

Пусть жизнь твоя будет — как добрая песня,

Любовь и забота всегда окружают.

Всегда веселись, не грусти понапрасну,

Бери для себя только лучшее в жизни,

Пусть будет счастливей она и прекрасней,

Наполненной смехом, теплом, оптимизмом!



***

Прекрасная, милая Лидия,

С твоим днем поздравляю тебя,

Ты надежна, прелестна, красива,

Ты отзывчива, очень верна.

И сегодня тебе я желаю,

Яркости и новых побед,

Будь такой невероятной,

Еще много десятков лет.



А поздравить своих друзей с Вербным (Пальмовым) воскресеньем вы можете с помощью наших открыток.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter