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Общество и люди

День ангела Лидии: душевные поздравления и открытки

10:30 5 апреля 2020 192
День Лидии
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

5 апреля отмечают не только Вербное (Пальмовое) воскресенье у христиан западного обряда, а и День ангела Лидии.

«ФАКТЫ» собрали для вас лучшие открытки и поздравления.

День Лидии

Лида, Лидочка, Лидок,
Пусть лежит весь мир у ног,
Одаряя счастьем, смехом,
Вдохновением, успехом,

Красотою, добротой,
Воплотившейся мечтой,
Нескончаемым везеньем,
Обалденным настроеньем!

День Лидии

***
Дорогая Лидочка, с праздником тебя!
Пусть все в жизни спорится, пусть идут дела.
Будь во всем успешной, трудность побеждай,
Пусть в любви все ладится, грусти ты не знай.
Пусть звезда счастливая освещает путь,
Доброю и милою каждый день ты будь.

День Лидии
***
Сегодня у Лидии праздник чудесный,
И мир вместе с ней эту сказку встречает,
Пусть жизнь твоя будет — как добрая песня,
Любовь и забота всегда окружают.

Всегда веселись, не грусти понапрасну,
Бери для себя только лучшее в жизни,
Пусть будет счастливей она и прекрасней,
Наполненной смехом, теплом, оптимизмом!

День Лидии
***
Прекрасная, милая Лидия,
С твоим днем поздравляю тебя,
Ты надежна, прелестна, красива,
Ты отзывчива, очень верна.

И сегодня тебе я желаю,
Яркости и новых побед,
Будь такой невероятной,
Еще много десятков лет.

День Лидии
А поздравить своих друзей с Вербным (Пальмовым) воскресеньем вы можете с помощью наших открыток.

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