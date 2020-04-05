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Общество и люди

Вербное воскресенье 2020: поздравления и открытки

1:09 5 апреля 2020 17
Вербное воскресенье
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

5 апреля христиане западного обряда празднуют Вербное (Пальмовое) воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки.
Вербное воскресенье

В такой чудесный праздник желаю, чтоб вместе с освященной вербой в ваш дом вошли благодать, достаток и радость. А душа пусть цветет и сияет, как весенние цветы. Пусть будут рядом те, кто дорог и любим. Пусть Господь хранит ваш дом и дарует здоровье всем его жителям.

Вербное воскресенье

***
Веточка вербы — символ весны,
Символ здоровья, жизни, любви.
Пусть в этот праздник подарит она
Веру, которая всем нам нужна,
Надежду на лучшее — греет она,
Удачу, везенье во все времена.
Счастья, спокойствия, много добра,
Чтоб жизнь приносила радость всегда!

Вербное воскресенье

***
Вербы веточка пусть в доме
Вас от всяких бед хранит,
А всех близких и знакомых
Пусть Господь благословит!

Пусть весь год оберегает
Чудо-веточка ваш дом,
Пусть молитва помогает
Сохранять блаженство в нём!

Вербное воскресенье

***
В воскресенье Вербное всем желаю я
Крепкого здоровья, счастья и добра.
В этот светлый праздник — радости, тепла…
Солнца лучик яркий примите от меня.

Пусть Бог оберегает всех близких и родных,
И крыльями пусть Ангел обнимет нежно их.
Пусть будут все здоровы, обходит дом беда,
Любовь и процветание царит в семье всегда!

Вербное воскресенье

Ранее мы писали, что нельзя делать в этот праздник.

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