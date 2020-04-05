Вербное воскресенье 2020: поздравления и открытки

Общество и люди

5 апреля христиане западного обряда празднуют Вербное (Пальмовое) воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и открытки.



В такой чудесный праздник желаю, чтоб вместе с освященной вербой в ваш дом вошли благодать, достаток и радость. А душа пусть цветет и сияет, как весенние цветы. Пусть будут рядом те, кто дорог и любим. Пусть Господь хранит ваш дом и дарует здоровье всем его жителям.

***

Веточка вербы — символ весны,

Символ здоровья, жизни, любви.

Пусть в этот праздник подарит она

Веру, которая всем нам нужна,

Надежду на лучшее — греет она,

Удачу, везенье во все времена.

Счастья, спокойствия, много добра,

Чтоб жизнь приносила радость всегда!

***

Вербы веточка пусть в доме

Вас от всяких бед хранит,

А всех близких и знакомых

Пусть Господь благословит!

Пусть весь год оберегает

Чудо-веточка ваш дом,

Пусть молитва помогает

Сохранять блаженство в нём!

***

В воскресенье Вербное всем желаю я

Крепкого здоровья, счастья и добра.

В этот светлый праздник — радости, тепла…

Солнца лучик яркий примите от меня.

Пусть Бог оберегает всех близких и родных,

И крыльями пусть Ангел обнимет нежно их.

Пусть будут все здоровы, обходит дом беда,

Любовь и процветание царит в семье всегда!

Ранее мы писали, что нельзя делать в этот праздник.

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