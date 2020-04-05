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Коронавирус наступает: за сутки в Украине заболели еще 156 человек
Согласно оперативным данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки, 4 апреля, в Украине было зафиксировано 156 новых случаев заболевания COVID-19. Все они подтверждены лабораторно. Из новых случаев наибольшее число зафиксировано в Киеве (30), Тернопольской области (25) и Кировоградской области (18).
По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, среди новых 156 пациентов есть 12 детей. Госпитализировать пришлось 55 человек.
Единственным регионом, где пока не подтвержден COVID-19, остается Николаевская область.
Минздрав создал специальные группы для оказания помощи медикам на местах. Так, по рекомендации Киева в Броварской городской больнице сделали сортировку до входа в здание (раньше такое делали только в инфекционных отделениях). Кроме того, сообщил Ляшко, подготовлены рекомендации для санитарно-пропускных пунктов, которые скоро появятся во всех областях для ограничения мобильности населения.
Напомним, в Днепропетровской области создали палаточный городок для обязательной обсервации прибывающих из-за границы граждан Украины.
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