Украина

В Днепропетровской области появился палаточный городок для обсервации (фото, видео)

В Днепропетровской области появился платочный городок, предназначенный для обсервации прибывающих в Украину граждан людей. Как известно, иногда предлагаемые путешественникам условия обсервации вызывают справедливое нарекание.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, городок состоит из 65 палаток и рассчитан на одновременное проживание 165 человек.

На территории есть хозяйственная часть, зона санитарной обработки, палатки с душевыми и раздевалками для личной гигиены и 2 палатки для пребывания медицинского персонала.

На вход в городок разместили специальные рамки для проведения дезинфекции, а вещи и постельное белье планируют обрабатывать термически в специальной установке на базе автомобиля.

Установка для дезинфекции вещей

Напомним, согласно постановлению Кабмина, все граждане, которые пересекают украинскую границу, подлежат обязательному надзору врачей из-за риска заражения коронавирусом на территории других государств. За отказ грозит штраф и даже уголовная ответственность.

Фото Днепропетровской ОГА

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter