Репетиция бактериологической войны: как Китай воспользовался коронавирусом

Украина

Коронавирус COVID-19 шагает по планете — с каждым днем количество заболевших и умерших растет. Эпицентром распространения злосчастной болезни стал китайский город Ухань, откуда коронавивус разошелся по всей планете. Впрочем, китайские власти, которые известны жестоким отношением к собственному населению, сумели использовать момент и еще больше «закрутить гайки» и отрепетировать сценарий бактериологической войны, считает аналитик Юрий Федоренко.

«В открытых источниках начала появляться информация, что Китай все время с начала эпидемии коронавируса сознательно занижал как количество заболеваний, так и количество смертей. Официально Пекин сообщил о 82 тыс. случаев заболеваний и 3,3 тыс. умерших от этой болезни. Это с декабря прошлого года. В марте китайские власти на весь мир заявили о победе в борьбе с вирусом. Разобрана больница для тяжелобольных, снят карантин в провинции Хубэй. Правда, несколько позже из Пекина поступила информация, что насчитывается 5,5 тыс. случаев болезни, но власти уверяют, что это связано с китайцами, которые вернулись из-за границы», — пишет Федоренко.

«Однако США обвиняют Китай в сокрытии полной информации о ходе эпидемии, прежде всего — по методологии подсчета больных, — продолжает аналитик. — Белый дом заявил, что та методология, которую в мире брали за основу расчета модели распространения эпидемии, оказалась ложной. Из-за этого страны мира не смогли должным образом подготовиться к эпидемии. В результате в США за более короткий промежуток времени заболело больше людей — более 200 тыс., и уже 4 тыс. человек умерли».

Аналитик обратил внимание, что пока нет подтвержденной документально версии, что на самом деле происходило в провинции Хубэй и в Китае в целом и закончилась ли там эпидемия. Как нет и прямых подтверждений целенаправленной дезинформации со стороны Пекина.

«Но определенные достижения китайских властей неоспоримы, и не все они связаны с медициной, — пишет Федоренко. — Давайте по порядку:

— отработан механизм внезапного, но надежного блокирования как страны в целом, так и отдельных ее провинций;

— всем демократическим развитым странам продемонстрировано, на что способен Китай, возглавляемый коммунистической партией, какие преимущества имеет такая система управления страной;

— в то же время показано, что мировая экономика уже не так зависит от США и Европы, как раньше, и Китай становится главным игроком на мировом рынке;

— кризис в экономике Китая, связанный с эпидемией, наиболее чувствительно отразился на слабых компаниях, которые остались без государственной поддержки

— окрепла вера китайского народа в партию и государство, а также в личную гигиену; одновременно государство получило механизмы отслеживания всех социальных связей, наблюдение за отдельными лицами с помощью дронов, новых систем видеонаблюдения, тепловизоров и тому подобное;

— в общественное сознание внесены «вирус недоверия» Соединенным Штатам, которых в социальных сетях, пока неофициально, рядовые граждане Поднебесной начинают обвинять в заносе болезни на территорию Китая;

— китайцы стали намного больше доверять системам безналичного расчета, причем предпочтение отдается китайским системам WeChat pay и Alipay;

— ну и, наконец, Китай, по сути, провел репетицию сценария бактериологической войны".

«Даже учитывая этот неполный перечень достижений Китая выводы выглядят довольно угрожающе. Готово ли мировое сообщество к изменениям в отношении к Китаю, уже не как к поставщику дешевых товаров широкого потребления, а как к полноценному экономическому гиганту, лидеру мировой промышленности — будет ясно уже в ближайшее время», — подытожил он.

В то же время, отмечает аналитик, в России в борьбе с эпидемией что-то пошло не так.

«Сначала российские руководители и СМИ воспринимали коронавирус как ужасы для маленьких детей. Мол, в России его просто не может быть, потому что Россия — это о-го-го. Как-то без внимания российских властей остались постоянные контакты миллионов россиян с миллионами китайцев, живущих и работающих на территории РФ. Но вирус не потерпел такого игнорирования и через личного врача решил поближе познакомиться с „величайшим президентом всех времен и народов“ и, как говорят, весьма успешно», — пишет Федоренко, вспоминая о болезни врача, который лично демонстрировал Владимиру Путину больницу, где лечат заразившихся коронавирусом.

«Бесспорно, РФ за последние годы существенно продвинулась в деле отслеживания и борьбы с инакомыслящими и в этой сфере постепенно приближается к уровню Китая. Но вот незадача. Полицейские дубинки не спасают от коронавируса. Не помогает как средство защиты от коронавируса и водка, ни снаружи, ни внутри. А других действенных средств защиты у жителей российской глубинки сегодня нет. И российские чиновники молчат. Хотя… наложили запрет на въезд в Россию жителей ОРДЛО, не имеющих российского паспорта. Ну хоть что-то», — резюмирует аналитик.

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