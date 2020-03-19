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Живущий в Пекине украинец наглядно показал, как Китай боролся с коронавирусом (видео)
В Китае, где пандемия коронавируса идет на спад, в самом начале вспышки COVID-19 на всех уровнях пытались предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
Украинец, живущий в Пекине, рассказал, как Китай победил эпидемию. По его словам, люди в Китае на протяжении двух месяцев практически не выходили из дома. Улицы были пустыми. Работали только продуктовые магазины и аптеки.
И по сей день в Китае везде замеряют температуру у людей, куда бы они не пришли, несмотря на то, что эпидемия здесь почти закончилась.
Чтобы попасть в общественное место, посетители должны заполнить мини-анкету со своими данными и температурой тела.
Входы в метро оснащены экранами, на которые выводится температура тела пассажиров.
В жилые комплексы ограничили вход. Всем входящим и выходящим нужно показать пропуск. Не проживающих в данных комплексах на территорию не пропускают.
В Пекине до сих пор все люди ходят в масках. Если кто-то попытается снять маску, то не только полиция или служащие, но и обычные люди просят ее снова одеть.
Парень отмечает, что только такое ответственное отношение жителей Китая к возникшей проблеме помогло им победить инфекцию.
Напомним, 18 марта число инфицированных коронавирусом в Европе впервые превысило число зараженных в Китае. В КНР оно составило 80 тысяч 894 человека. В европейских странах приблизилось к 100 тысячам. Больше всего заболевших выявлено в Италии.
По состоянию на 19 марта количество заболевших COVID-19 в мире превысило 221 тысячу человек, выздоровело больше 85 тысяч человек, летальных исходов — 8999.
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