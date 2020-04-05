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Общество и люди

Львовской психиатрической больнице больше нечем кормить 650 пациентов

12:43 5 апреля 2020 442
Львовская психбольница
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Львовская психиатрическая больница — знаменитый и крупнейший центр психиатрической помощи в западном регионе Украины — на своей страничке в Facebook заявила о том, что «оказалась на грани финансового и социального коллапса» (напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о жутких условиях для пациентов в психбольнице Славянска Донецкой области).

— Из-за отсутствия надлежащего финансирования нет средств на питание и содержание пациентов, страдающих психическими расстройствами, — сообщается в заявлении больницы.

Кроме того, врачи отмечают, что второй этап реформы медицины не предусматривает: финансирование программы психосоциальной реабилитации лиц с расстройством психики; предоставление психиатрической помощи лицам, которые находятся на стационаре и не могут проживать самостоятельно или в семьях; предоставление психиатрической помощи в принудительном порядке; проведение судебно-психиатрических экспертиз по уголовным и гражданским делам; проведение обследования на предмет пригодности к военной службы и т. д.

— В обновленной системе финансирования больницы не учтено, что большинство лиц, страдающих хроническими психическими заболеваниями, не могут нести полноценный способ жизни, утратили родственные связи и жилье. Течение психического заболевания с наличием тяжелого психического расстройства, аутоагрессия и социально-агрессивные действия не дают возможности руководителям психиатрических учреждений направлять данную категорию пациентов в интернаты, — предупреждаю медики.

Врачи психиатрической больницы обратились ко всем неравнодушным людям, организациям и учреждениям с призывом оказать посильную помощь медицинском учреждению. В первую очередь, они просят продукты питания и услуги по стирки белья.

В настоящее время во Львовской областной психиатрической больнице на стационарном лечении находятся 650 больных.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об издевательствах в одесской психиатрической больнице.

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