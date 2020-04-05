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На Львовщине зафиксировали первую смерть от коронавируса
Во Львовской области констатировали первую смерть от коронавируса — скончался 69-летний мужчина. Об этом сообщил исполняющий обязанности департамента здравоохранения Андрей Васько.
Смерть наступила 4 апреля, а положительный тест на коронавирус поступил только утром 5 апреля.
У мужчины была тяжелая пневмония, отягощенная сопутствующими заболеваниями — сахарным диабетом и болезнью сердца.
Отметим, что в соседней Ивано-Франковской области по состоянию на утро 5 апреля было зафиксировано уже 6 жертв коронавируса Covid-19.
Всего по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине зафиксировали 1251 случай COVID-19. Из них 32 случая привели к летальному исходу. В т.ч. во Львовской области насчитывалось 15 инфицированных.
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