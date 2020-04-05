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Нацгвардия водометами помыла Крещатик: в сеть попало видео

13:30 5 апреля 2020 266
Нацгвардия водометами помыла Крещатик: в сеть попало видео
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Национальная гвардия приступила к дезинфекции центральных улиц Киева — ради предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Подобная «чистка» будет организована трижды в неделю, сообщил в Facebook пресс-секретарь Национальной гвардии Вадим Голуб.

К этому привлечены военнослужашие Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии, которые используют водометы.

«Было принято решение о привлечении спецавтомобилей для дезинфекции дорожного покрытия центральных улиц города Киева. К мероприятию привлекаются опытные специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты», — заявил подполковник Андрей Боровых.

Военные уверяют, что применяемое специальное дезинфицирующее средство является безопасным для людей и животных, однако способен обезвредить патогенные микроорганизмы.

Напомним, в Киеве 4 апреля увеличилось количество жертв COVID-19 — умер 71-летний мужчина. Кроме того, количество инфицированных за сутки возросло на 31 человека, из них 18 женщин в возрасте 21−78 лет и 13 мужчин в возрасте 19−78 лет. Также известно, что только трое заболевших недавно выезжали за границу.

Также стоит отметить, что мытье Крещатика пожет помочь еще и в ликвидации последствий масштабного пожара подземных коммуникаций, который произошел утром 5 апреля.

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