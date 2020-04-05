Большинство заболевших COVID-19 в Киеве не покидали пределы Украины, — Кличко

Украина

В Киеве 4 апреля увеличилось количество жертв COVID-19 — умер 71-летний мужчина. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Напомним, ранее он предупредил о возможности запрета на использование киевлянами личных автомобилей.

Кроме того, количество инфицированных за сутки возросло на 31 человека. Из них 18 женщин в возрасте 21−78 лет и 13 мужчин в возрасте 19−78 лет. Также известно, что только трое заболевших недавно выезжали за границу.

10 пациентов были госпитализированы, 21 — лечится дома на самоизоляции.

Районное распределение новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19:

Дарницкий — 7;

Шевченковский и Подольский — по 4;

Деснянский, Печерский и Соломенский — по 3;

Днепровский, Оболонский, Святошинский — по 2;

Голосеевский — 1.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 5 апреля был подтвержден 1251 случай COVID-19. Зафиксированы 32 случая с летальным исходом и 25 случаев выздоровления пациентов.

В Киеве ради предотвращения распространения коронавируса с 6 апреля вводятся новые ужесточенные карантинные ограничения.



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