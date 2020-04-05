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Подземный пожар в Киеве: пять районов столицы остались без телефонной связи (видео)
В Киеве из-за пожара в кабельном тоннеле на Крещатике была отключена телефонная связь в Деснянском, Днепровском, Дарницком, Оболонском и Подольском районах.
Также возникли осложнения с базой «Армор» ГУНП в Киевской области и Нацполиции Украины, пишет «Украинская правда» со ссылкой на ГУ НП в Киеве и ГСЧС.
Пожар произошел из-за замыкания электропроводов напряжением 10 тысяч вольт. По состоянию на 10:00 пожар ликвидирован, на месте события работают СОГ ГУНП в Киеве.
Также в связи с подземным пожаром в центре Киева от электроснабжения частично отключены улицы Крещатик, Десятинная, Трехсвятительская, Владимирская, переулок Музейный — примерно 80 домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Почти всю ночь столичные спасатели тушили пожар электрооборудования в кабельном тоннеле на Крещатике. Кабельное оборудование (380 В) находится под напряжением, что значительно осложнило работы по ликвидации возгорания», — написал он.
По его информации, пожар уже локализован порошковым стволом, но столичные спасатели и коммунальные службы до сих пор работают над ее ликвидацией.
Как писали «ФАКТЫ», накануне в Броварах под Киевом из-за поджога сухой травы загорелся оптовый склад. Огнем оказалась охвачена площадь в 500 кв.метров. Также накануне пожар произошел в Чернобыльской зоне отчуждения.
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