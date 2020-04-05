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Украина

ВСУ накрыли огнем позицию боевиков «ЛНР»: погиб террорист, снимавшийся в кино

13:35 5 апреля 2020 505
Террорист ЛНР
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Украинские военные на Донбассе 4 апреля обстреляли позиции боевиков «ЛНР» в районе Попасной. Об этом пишет блогер IgorGirkin в Twitter.

«В результате обстрела, от множественных осколочных ранений погибло 2 военнослужащих НМ ЛНР: сержант Брушневский Владислав Александрович, 21.12.1980 г.р. и рядовой Осипенко Андрей Владимирович, 26.01.1986 г.р», — пишет он.

В сети пишут, что Брушневский Владислав родился в Хрустальном (прежнее название — Красный Луч), жил в России, в Санкт-Петербурге.

Брушневский числится в базе «Миротворца» боевиком незаконных вооруженных формирований. Любопытен тем, что снимался в сериале с Александром Балуевым «След Тигра». Судя по фото, в роли немецкого военного.

Как писали «ФАКТЫ», в конце марта в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Боец был убит снайпером на одной из позиций в Донецкой области.

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