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Украинский воин погиб от пули снайпера на Донбассе
В понедельник, 30 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Боец был убит снайпером на одной из позиций в Донецкой области. Напомним, в конце марта боевики активизировали обстрелы опорных пунктов ВСУ.
«Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркивает, что любые преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными», — говорится в сообщении штаба ООС.
В Луганской области осколочное ранение получил украинский защитник во время обстрела боевиков из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Эвакуационной техникой бойца доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.
В штабе ООС сообщили, что для подавления огня противника ВСУ применили имеющееся вооружение. Потери противника уточняются.
Как сообщали «ФАКТЫ», Трехсторонняя контактная группа в Минске продолжает обсуждать новые участки разведения войск на Донбассе.
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