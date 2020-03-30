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Происшествия

Украинский воин погиб от пули снайпера на Донбассе

17:59 30 марта 2020 46
свеча
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В понедельник, 30 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Боец был убит снайпером на одной из позиций в Донецкой области. Напомним, в конце марта боевики активизировали обстрелы опорных пунктов ВСУ.

«Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркивает, что любые преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными», — говорится в сообщении штаба ООС.

В Луганской области осколочное ранение получил украинский защитник во время обстрела боевиков из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Эвакуационной техникой бойца доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

В штабе ООС сообщили, что для подавления огня противника ВСУ применили имеющееся вооружение. Потери противника уточняются.

Как сообщали «ФАКТЫ», Трехсторонняя контактная группа в Минске продолжает обсуждать новые участки разведения войск на Донбассе.

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